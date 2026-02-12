プロボクシングの三迫プロモーションは１２日、４月１４日に東京・後楽園ホールで行われる「ダイヤモンドグローブ」の対戦カードを発表。メインイベントでは「チャンピオンカーニバル」日本スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１０回戦で、王者・山口仁也（２６）＝三迫＝が同級１位・吉田京太郎（２８）＝ワタナベ＝の挑戦を受ける。

山口は２０２５年４月、吉田との日本同級王座決定戦で３―０判定勝ちし、初の日本タイトルを獲得。同年１０月には重里侃太朗（２９）＝志成＝に２―１判定勝ちして初防衛に成功した。今回はリベンジを誓う吉田を返り討ちして２度目の防衛を目指す。

セミファイナルでは、日本ライトフライ級（４８・９キロ以下）王者・川満俊輝（３０）＝三迫＝が同級１位・磯金龍（２５）＝大橋＝相手に初防衛戦を行う。日本王者だった川満は昨年４月、高見亨介（２３）＝帝拳＝に６回ＴＫＯ負けして３度目の防衛に失敗。その後、高見はＷＢＡ世界同級王座を手にしている。高見が返上した王座を巡って昨年１２月、野田賢史（３０）＝金子＝と対戦。４回ＴＫＯ勝ちしてベルトを取り戻した。

４月１４日の興行では、元日本フェザー級（５７・１キロ以下）王者の佐川遼（３１）＝三迫＝が、元日本スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）王者・原優奈（３１）＝真正＝とスーパーフェザー級のノンタイトル８回戦を戦う。

戦績は山口が７勝（２ＫＯ）１分け、吉田が７勝（４ＫＯ）４敗、川満が１２勝（８ＫＯ）２敗、磯金が６勝（５ＫＯ）１敗１分け、佐川が１３勝（８ＫＯ）５敗、原が１４勝（８ＫＯ）４敗３分け。