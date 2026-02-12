Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットはもちろんのこと、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

生活家電が人気のダイソンは、コードレス掃除機「Dyson V8 Origin （SV25 RD2 AM）」を27％オフの29,900円（税込）で販売しています。

人気コードレススティック掃除機のエントリーモデルが3万円以下とお得に

↑Dyson V8 Origin （SV25 RD2 AM）

Dyson V8 Origin （SV25 RD2 AM）は、パワフルなダイソンデジタルモーターV8を搭載し、強力な吸引力と静かな運転音を実現したエントリーモデル。ヘッドに搭載されたナイロンフェルトのローラーが大きなゴミを捉えつつ、静電気を抑えるカーボンファイバーブラシで小さなホコリを収集。また、高い密封性のあるポストモーターフィルターが0.3ミクロンもの微細な粒子を99.9%捕らえることで、吸い込んだ部屋の空気よりもきれいな空気を排出するとうたいます。

バッテリー駆動時間は最長40分。モーター駆動のヘッドを使用しても約30分、より強力な吸引が可能な強モードを使用しても約5分の連続使用が可能としています。

加えて、先端を付け替えられる「隙間ノズル」、「コンビネーションノズル」、「毛がらみ防止スクリューツール」の3つが付属。狭い隙間や車内、ペットの抜け毛掃除など、用途に合わせて使い分けられます。重量バランスのとれた設計のため、家具の下や隙間はもちろん、高い場所の掃除にも適しているとのこと。直接触れずに集めたゴミを捨てられる設計のため、家じゅうを掃除した後の片付けも手軽です。

