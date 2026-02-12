大阪駅直結のファッションビル「ルクア大阪」（大阪市北区梅田）を運営するＪＲ西日本ＳＣ開発株式会社は１２日、２８日に大人が「景品なし・競わない・評価されない」どろだんごづくりに没頭するイベント「大人のための♡ムダに没入するどろだんご」を開催すると発表した。

本イベントを主催するのは、“ムダなことにこそ人生の豊かさがある”という価値観を提案してきたルクア大阪のプロジェクト「ムダ満喫ＣＬＵＢ」。これまでにも「知らない人とやってみる♡予測不能クイズ大会」や「知らない人とやってみる♡ムダに本気！新春かるた大会」など、キャンセル待ちは数百人を超える大人気イベントを実施してきた。

今回のどろだんごイベントは、それらと一線を画し、会場から「正解」「失敗」という言葉を外し、上手さすら競わない“ムダに夢中”になる時間をデザインした、プロジェクト史上もっとも実験的な取り組み。大人が本気でどろだんごに向き合うことで、“特に意味はないのに、なぜか心に残る”そんな体験を提供する。大人が本気で泥団子を磨き上げていく手元のつや、どろだんご先生が語る“楽しみ方の視点”や“砂・砂場のおもしろい話”にハッとする瞬間、制作の合間に生まれる参加者同士のたわいのない会話など、どろだんごを夢中になってつくりながら、最後に自分なりの、どろだんごの魅力に気づくようなイベント内容となっている。