【五輪】もぐもぐタイムはフルーツ　カーリング女子フォルティウス　開幕スウェーデン戦は前半１−１…１次リーグ

◆ミラノ・コルティナ五輪 カーリング女子１次リーグ（１２日、コルティナ・カーリング・オリンピックスタジアム）

カーリング女子の日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスの五輪が開幕し、１次リーグの初戦となる同４位のスウェーデン相手に、前半第５エンド（Ｅ）を終わって、１−４と３点を追いかける苦しい展開となった。

１−１の同点で迎えた第４Ｅは、室温の上昇や使用による摩擦などで氷の状態が変化。同じ力加減で、ストーン（石）が、遠くまで滑る状態となった。その変化に、どちらが早く対応できるかがカギとなった。

うまく対応したのはスウェーデンだった。ともに最終投者（スキップ）を残し、円形のハウスの中に石が並んだ状態。吉村紗也香の最終投で、並んだ石につける予定が、大きく手前で失速し、全く届かないミスショット。後攻のスウェーデンが３点を奪うビッグエンドとなった。

後攻で複数得点が望まれるフォルティウスだが、第５Ｅも１点を相手に奪われた。スウェーデンのスキップの第２投が、うまく石を隠せず。見えている石を最後の吉村が打ち出し、自分の石も外に出せば両チームに点が入らないブランクエンドとなり、第６Ｅも有利な後攻になる。しかし、吉村が外し、１点を取られ、１−５で休憩の「もぐもぐタイム」に入った。キウイ、リンゴなどでエネルギーを補給した。

１次リーグは１０チームが総当たりを行い、上位の４チームが準決勝に進出する。準決勝は１次リーグの１位と４位、２位と３位が対戦し、勝者が決勝に進み、敗者は３位決定戦に回る。フォルティウスは、１次リーグを、スウェーデンに続き、同８位のデンマーク、同１位のスイス、同１０位の米国、同３位の韓国、同２位のカナダ、同９位のイタリア、同６位の英国（スコットランド）、同１１位の中国の順に対戦する。