「短いの苦手、、」って人へ！【40・50代】下ろしてもキチンと見え◎「長めウルフ」

髪型に変化をつけたいけれど、短くするのは避けたい。その悩みを取り除き、今っぽさをくれるのがウルフヘアです。襟足を細長く残すので、好みの長さをキープしながら、軽やかな動きも楽しめるのがメリット。美しいひし形のシルエットによって、スタイリングに手間をかけずとも決まりやすいのが魅力です。

レイヤーの動きで華やかに

@kitadani_koujiroさんが「時間をかけたくないけど、たまにはお洒落に見せたい」という人に提案する、ローレイヤーのウルフヘア。ウエイトが上がりすぎないため、大人にふさわしい落ち着きや安定感のある印象です。表面のレイヤーが柔らかく揺れて、華やかさも与えてくれそう。顔まわりにもレイヤーを加え後ろに向けて流すと、女性らしい曲線美が光ります。

空気を含んでボリュームアップ

@motoshi_wtokyo_wolfさんのこだわりは「360°小顔に見えるひし形シルエット」。襟足を思い切って細くすることで全体が軽く見えます。トップをふわっと持ち上げるようにスタイリングすれば、ボリュームアップしたようにも見せやすいシルエット。膨張色のベージュを合わせると、さらにふんわり見えます。

不器用さんは肩のラインを目安に

美容院での仕上がりを再現する自信がないなら、肩につくと跳ねやすい髪の性質を活かしてみて。難しいテクニックなしで、画像のような外ハネに挑戦できます。 @kitadani_koujiroさんも「スタイリングが苦手な方は、自然に跳ねる肩ラインがオススメ」とコメント。毛先が外へ向かうことで、首元のくびれもきれいに強調できます。

カラーの工夫で白髪もカバー

長さがあると、暗めに染めたときに重くなりがち。その点、ハイライトを入れると立体的に見えやすく、軽やかな印象に。40代・50代にとって気になりやすい白髪を、ナチュラルにぼかせるメリットまでついてきます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@motoshi_wtokyo_wolf様、@katayu1204様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S