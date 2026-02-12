MUCCの逹瑯とNoGoDの団長がMCを務めるMAVERICK DC GROUP公式配信番組『音楽情報ライヴ「いじくりROCKS！」』が2月19日19時から配信される。放送72回目の番組ゲストとして出演するのは、3月20日に千葉・幕張メッセ イベントホールでのワンマン公演を控えるDEZERTのメンバー全員だ。

DEZERTは2025年6月よりスタートした47都道府県ツアーを開催中だ。バンドとしての表現をさらに更新し続け、ツアーで積み重ねてきた経験や感触を踏まえながら、2回目のホールワンマンとして幕張メッセ イベントホール公演を開催する。その目前に何を語るのか、お楽しみに。

なお、番組後半のMAVERICK CHANNEL会員限定パートでは、ここでしか見られない特別企画も予定している。

MUCCのYUKKEプロデュースによるコーナー『Mr.JACKが斬る！』には、サブカル系アイドルのマーキュロが登場。ゲストに初の女性アイドルを迎え、Mr.JACKが斬り込む。

DEZERT

