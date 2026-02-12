広島FW鈴木章斗がACLEで2ゴール

サンフレッチェ広島は2月10日に行われたAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）第7節でマレーシアのジョホール・ダルル・タクジムと対戦して2-1で勝利した。

この試合で2ゴールを決めた新エースのFW鈴木章斗に「決定力凄まじい」「夏にはもう欧州？」と反響を呼んでいる。

前半3分に昨季途中からFC東京でプレーしていたFWマルコス・ギリェルメに先制点を許した広島だったが、前半18分に得たPKを鈴木が冷静に決めて同点に追い付く。さらに後半2分、右からのFKでMF前田直輝が蹴ったシュート性のクロスを頭で合わせて逆転弾を叩き込んだ。

試合はそのまま終了し、鈴木の2得点で勝利した。鈴木は今オフに降格した湘南ベルマーレから広島に加入。リーグ戦では10番を背負っており、ACLEでは大会規定により29番を付けてプレーしている。

鈴木はJリーグ開幕節のV・ファーレン長崎戦でもゴールを奪っており、移籍から公式戦2試合3ゴールといきなり実力を発揮。ファンからも「日本代表FWのラストピースか！？」「もうモノが違う」「早々に海外に行きそう」「無双してる」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）