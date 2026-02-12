子宝や厄除けを願いご神体を奪い合う伝統行事、御塞神祭が11日夜、山形県寒河江市で開かれ、激しい争奪戦が繰り広げられました。



寒河江市の平塩熊野神社に古くから伝承されているこの祭りは、男性のシンボルを模したご神体を奪い合う伝統行事で、手に入れた人には子宝や厄除けなどのご利益があるとされています。毎年旧暦の小正月に行われてきましたが、作り手が減少し集まりにくくなっていることから2月11日の建国記念の日に合わせて開催することになりました。





11日夜は、祭り当日に彫り上げられた約40体のご神体を祈とうし、厳かな空気の中、魂が込められました。その後、本殿から参加者たちが待つ御塞神前に移動し、神社関係者が大きさ約10cmから40cmのご神体を次々に投げ入れました。参加者たちがご神体めがけて一斉に飛びかかり、激しい争奪戦が繰り広げられます。気合のこもった争奪戦を制した喜びはひとしおのようでした。参加者「絶対に持ち帰るという気持ちで頑張って取った。子孫繁栄などを願って参加した。」参加者「男同士の戦いと聞いていたのでご神体を取れてうれしい。」参加者「初めての参加だったがここまで激しい奪い合いになるとは思っていなかったので取ることが出来て光栄。最近1人目が生まれて2人目に向けて勢いがついたと思う。」ご神体を手にした人たちはとても誇らしげに家族と喜びを分かち合っていました。