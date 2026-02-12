受験の方式が大きく変わった2026年の山形県内の公立高校入学試験のうち、前期入試のB日程の合格内定者が12日通知されました。



県内の公立高校入試は2026年から前期と後期の2回に分けて行われます。

このうち前期は、面接や作文などが受験科目になる特色入試でA日程とB日程で行われました。12日は県内合わせて11校で試験が行われたB日程の内定者数が発表されました。

それでは各高校の内定者数を見ていきます。

山形南の普通科は36人、理数科は5人が内定しています。

山形北は普通科、音楽科ともに志願者全員が内定しました。

東桜学館の普通科は21人、2026年4月に開校する新庄志誠館最上校の普通科は4人、ともに志願者全員が内定しました。

米沢興譲館の普通科は16人、探究科は9人が内定しました。

小国の普通科は2人、致道館は普通科が20人、理数科が8人でした。

山形市立商業は総合ビジネス科が48人、情報科が6人、経済科が12人内定しています。



定時制です。霞城学園は午前と午後の部はそれぞれ志願者全員が内定し、夜の部は志願者がいませんでした。

新庄志誠館は普通科が6人、酒田西の普通科は志願者10人全員が内定しました。

これまでの一般入試にあたる後期入試の学力検査は3月7日に実施され、合格発表は3月17日に行われます。