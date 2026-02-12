東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催！

イベント開催に先駆けて2026年4月8日より、各国のワインや日本酒を気軽に楽しめる「飲み比べメニュー」が登場します。

持ち運びに便利な専用のパッケージで提供される、食べ歩きにぴったりなアルコールメニューを紹介します☆

東京ディズニーシー“フード＆ワイン・フェスティバル2026”飲み比べメニュー

価格：各1,500円

販売店舗：セバスチャンのカリプソキッチン、ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ、ニューヨーク・デリ

販売期間：2026年4月8日〜2026年6月30日

※アルコールドリンクです

スパークリングワイン、白ワイン、赤ワインの3種類を一度に楽しめる贅沢なセット。

イベントロゴをあしらった容器と、持ち運びに便利な専用パッケージで提供されます。

各国のワインを飲み比べながら、自分好みの味を見つけることができます。

ワインセット（ゴンドリエ・スナック）

価格：1,000円

販売店舗：東京ディズニーシー「ゴンドリエ・スナック」

イタリア産のスパークリングワインとロゼワインの2種セット。

運河の風景を眺めながら、優雅なひとときを楽しめる組み合わせです。

ワインセット（バーナクル・ビルズ）

価格：1,000円

販売店舗：東京ディズニーシー「バーナクル・ビルズ」

ポルトガル産の白ワインと、イタリア産の赤ワインの2種セット。

港町の活気ある雰囲気の中で、異なる産地のワインを味わえます。

日本酒セット

価格：1,000円

販売店舗：東京ディズニーシー「リバティ・ランディング・ダイナー」

八海山（新潟）と高清水（秋田）、2つの銘柄を楽しめる日本酒セット。

和食メニューとのペアリングや、日本酒好きの方におすすめのメニューです。

専用のパッケージで、ペアリングや飲み歩きをスマートに楽しめるアルコールメニュー。

東京ディズニーシーにて販売される「飲み比べメニュー」の紹介でした。

価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

