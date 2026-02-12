レミーの物語を表現！リストランテ・ディ・カナレット“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルセット

東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催！

2026年4月8日からは、ディズニー＆ピクサー映画『レミーのおいしいレストラン』をテーマに、シェフのイマジネーションで創作された「〜シェフズ・イマジネーション〜」のメニューが提供されます。

今回は、運河沿いにある「リストランテ・ディ・カナレット」で味わえる、映画のさまざまな場面を表現したスペシャルセットを紹介します。

リストランテ・ディ・カナレット“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルセット

価格：6,200円

販売期間：2026年4月8日〜2026年9月14日

販売店舗：東京ディズニーシー「リストランテ・ディ・カナレット」

ディズニー＆ピクサー映画『レミーのおいしいレストラン』の世界観を表現した豪華なセット。

映画に登場する印象的なシーンを思い出しながら楽しめるコース仕立てのメニューです。

前菜：シーフードとナスのマリネ、マスカルポーネとオリーブの中身添え

ラタトゥイユに使用するナスやトマトをベースに、シーフードやグリーンピースを取り入れた前菜。

レミーがシンクに落ちたシーンの泡や、シェフの帽子を表現しています。

彩り豊かな食材で、映画のストーリーの始まりを感じさせる一皿です。

パスタ：リガトーニ、トマトのカルボナーラ風

レミーがオーバルにトマトソースを流しているシーンからヒントを得たパスタ。

トマトのカルボナーラである「ゾッツォーナ」をイメージしています。

半熟タマゴやオランデーズソースを添えることで、ゲスト自身で混ぜてカルボナーラ風に仕上げて楽しみます。

トッピングされたクレイジーピーは、レミーの尻尾を表現しています。

※ほかのパスタ料理に変えることができます。

メインディッシュ：牛サーロインのロースト、バルサミコとマーマレードのソース

レミーがスープにポワローやタイムを入れているシーンを表現したメインディッシュ。

ナスやズッキーニのフリットに加え、ロメスコソースにはパプリカ、トマト、ニンニクを使用。

一緒に食べることで、ラタトゥイユのような味わいになります。

ソースのアクセントに使用されたマーマレードが、肉の旨みを引き立てます。

ドルチェ：チョコレートとイチジクのタルト、ストロベリーシャーベット添え

レミーが料理をしているシーンをイメージしたデザートプレート。

イチジクが入ったチョコレートのタルトに、アングレーズソースとラズベリーソースを添えています。

レミーをかたどったチョコとストロベリーシャーベットが、可愛らしい締めくくりを演出します。

なお、メインディッシュを除いた「スペシャルパスタセット（4,200円）」も用意されています。

映画の名シーンを再現した、シェフのこだわりが詰まったメニュー。

東京ディズニーシー「リストランテ・ディ・カナレット」にて提供されるスペシャルセットの紹介でした。

価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

©Disney © Disney/Pixar

