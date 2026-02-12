野球日本代表・侍ジャパンは12日、ダルビッシュ有投手がチームのアドバイザーとして春季キャンプに参加することを発表しました。

前回大会では最年長としてチームをけん引したダルビッシュ投手。チームになじめない選手たちを気にかけたり、WBC球対応への助言を行うなど、自身もマウンドにあがる中でも頼れる存在として奔走してきました。

井端監督は「WBCに向けての重要な準備期間に、ダルビッシュ選手が日本代表のために尽力してくれることに改めて感謝しています。彼のこれまでの経験は、各国の名だたる投手や打者の特徴を知るには、チームにとって大変有意義な時間になると確信していますし、何より代表の投手陣にとっては技術面、精神面において、とても大きな存在になると思います。私も彼から学ぶことがたくさんありますし、限られた期間ですが、共に世界一に向けて準備したいと思います」とコメントを発表。

ダルビッシュ投手も「井端監督からは昨年10月に手術をお伝えしてから何かしらの形で関われないかというお話をいただいており熟考の末、宮崎合宿に参加させていただくことになりました。選手の皆さんが自信を持って大会に臨めるように、過去の大会から得た経験を選手達に伝えられたらと思っています。このような機会を作っていただいた井端監督、侍ジャパンに感謝しています」と言葉を寄せていました。

リハビリの影響で今シーズン全休が見込まれる中でも、パドレスのクレイグ・スタメン監督はダルビッシュ投手の考えを尊重。「彼のスケジュールは、現時点では基本的に本人に任せている。日本に行って、WBCの日本代表をサポートしたいという気持ちもあるようだ」と語っており、「もちろん、今後についていろいろ決断をしている最中だと思うが、私たちはできる限りの形でサポートしていくつもりだ」とポジティブなコメントを寄せています。