立ち技格闘技「RISE」は12日、都内で「RISE ELDORADO2026」（3月28日、両国国技館）の会見を行った。すでに発表されていた第4代RISEスーパーフライ級（53キロ以下）王座決定戦3分5R延長1Rで対戦する那須川龍心（19＝TEAM TEPPEN）と長谷川海翔（20＝誠剛館）が出席。

王者だった花岡竜がベルトを返上し今回の決定戦が決まり会見した長谷川は「今回のタイトルマッチは僕にとって人生最大のチャンスであり挑戦であると思います。ここまで支えてくれたチームや家族や、サポートしてくれてるスポンサーの方々や応援してくれているファンの皆さん、そして対戦相手の龍心選手には感謝しています。でもリングの上では思いっきりぶっ倒して誰がチャンピオンに相応しいか証明します」とベルト奪取に燃える。那須川は「長谷川選手は“自分にとって最大のチャンスとか挑戦”と言ってたんですが、自分からしたらただの通過点にしかすぎないので。こんなところでつまずいてられないですし。なのでここはしっかりぶっ倒して、圧倒的な差で勝ちたいと思います」とやる気を見せる。

このタイミングで決定したことには「このカードが発表される前から“見たい見たい”という声も大きかったですし、自分自身やりたいなってところもありました。ちょうど花岡選手が返上したところでELDORADOもあって、ベストタイミングなんじゃないかと。一番大きい舞台で自分が一番輝いてやろうと。自分の大会にしてやろうと思ってます」と主役は自分だと言わんばかりだった。