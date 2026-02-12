º£°æ¼÷¡ßKiyoshi¡ß²¬ºêÃ£À®¤Ë¤è¤ëLucy¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCKAROLLICA Ⅲ¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡õ¥«¥Ðー¥¢ー¥È¸ø³«
¡¡Lucy¤¬¡¢4·î23Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCKAROLLICA Ⅲ¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤È¥«¥Ðー¥¢ー¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢Á´13¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¥á¥ó¥Ðー3Ì¾¤¬¥³¥ó¥Ýー¥¶ー¤È¤Ê¤ê¡¢º£°æ¼÷¡¢Kiyoshi¤¬¤½¤ì¤¾¤ì6¶Ê¤º¤Äºî»ìºî¶Ê¡¢²¬ºêÃ£À®¤¬1¶Êºî¶Ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤ßÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Î³Ú¶Ê¤òÃ¯¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤«¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥«¥Ðー¥¢ー¥È¤Ï¡¢¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÂçÀýÎ¼Æó¤¬Ã´Åö¤·¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÆ±ÍÍ¡¢ÅÄÅç¾¼±§¤Î¼ê¤Ë¤è¤êÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡£2026Ç¯¤ËLucy¤¬ÌÄ¤é¤¹¡È¥í¥±¥ó¡É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÏÄÌ¾ïÈ×CD¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê»£¤ê²¼¤í¤·±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥Üー¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤âÈ¯Çä¡£ÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Á¥§ー¥óÅ¹ÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤â¸ø³«¡£TOWER RECORDS¡¢HMV¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢VICTOR ONLINE STORE¤Î³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÍ½Ìó¡¿¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÃå¤Ç³ÆÅ¹ÊÞ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£ÆÃÅµ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤À¡£
¡¡¤Ê¤ªLucy¤Ï¡¢ºÆ»ÏÆ°¤òµÇ°¤·¤Æ1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCKAROLLICA¡Ù¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCKAROLLICA Ⅱ¡Ù¤Î¥ê¥¤¥·¥åー¤â·èÄê¡£ºÇ¿·¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤ò»Ü¤·¡¢¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊÆ±ÍÍ¤Ë¥µ¥«¥°¥Á¥±¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤Ç¡¢4·î10Æü¤Ë¸ÂÄêÉü¹ï¤µ¤ì¤ë¡£¡ØROCKAROLLICA Ⅲ¡Ù¤ò´Þ¤à3ºîÉÊ¤òÍ½Ìó¡¿¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÆÃÅµ¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¢ー¡ØLucy Show 003 ～Shout, Speed, Shake Your Rockarollica～¡Ù¤ò4·î¤è¤ê³«ºÅÍ½Äê¡£¸ø±é¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ø¡£
