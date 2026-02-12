U17アジア杯の組み合わせが決定！ 日本代表はインドネシアや中国らと同居…決勝T進出でU17W杯出場権も獲得
AFC U17アジアカップサウジアラビア2026の組み合わせ抽選会が12日に行われ、U−17日本代表はグループBで、U−17インドネシア代表、U−17中国代表、U−17カタール代表と同居した。
2026年5月5日から同月22日にかけて開催されるU17アジア杯は、16カ国を4つのグループに分けたリーグ戦を実施した後、各グループの上位2カ国が決勝トーナメントに進出する。また、上位8カ国（つまり決勝Tに進出した8カ国）には、FIFA U−17ワールドカップカタール2026の出場権が与えられる。
そして、5大会連続のU−17W杯出場と、2大会ぶりのU17アジア杯優勝を目指すU−17日本代表はグループBに入り、U−17インドネシア代表、U−17中国代表、U−17カタール代表と対戦することが決定した。
組み合わせは以下の通り。
グループA：サウジアラビア、タジキスタン、タイ、ミャンマー
グループB：日本、インドネシア、中国、カタール
グループC：韓国、イエメン、ベトナム、UAE
グループD：ウズベキスタン、オーストラリア、インド、北朝鮮
また、U−17日本代表を率いる小野信義監督は、組み合わせが決定したのに際して、以下のようにコメントを残している。
「AFC U17アジアカップのドローが終わって、いよいよ始まるなと感じた。どの相手の事を考えても簡単な組み合わせではないが、自分たちのやるべきことをグループステージでできれば、ノックアウトステージに進める事ができると信じている。アジアで6試合をやりきるために、大会までの残りの期間でスタッフ、選手で最高の準備をして大会に臨みたい」
