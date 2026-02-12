「ガチ神アイドル」M!LK・曽野舜太、意外な才能に反響！「本人がデザインしてるってこと？」「才能の塊」
M!LKの曽野舜太さんは2月11日、自身のInstagramのストーリーズを更新。「デザイン担当しました！」と明かし、話題となっています。
【写真】「え！！！！本人がデザインしてるってこと？？」
「デザインセンス最高」曽野さんは「デザイン担当しました！」とつづり、1枚の写真を投稿。M!LKのアリーナツアー「シャカリキレボリューション」のメインビジュアルのデザインを自ら担当したとのことです。アイドルとしてだけでなく、デザイナーとしても高いパフォーマンスを見せ、マルチな才能を発揮しています。
SNS上では「え！！！！本人がデザインしてるってこと？？」「デザインセンス最高」「この人の出来ないものは何？」「天は二物どころか何物与えるんですか…！」「才能の塊なのよな」「ガチ神アイドルやって」などの声が寄せられました。
「シールをイメージしてるのかな？」「平成み溢れる」M!LKの公式Instagramは同日、アリーナツアーの開催決定を発表。曽野さんがデザインしたメインビジュアルも掲載しています。ファンからは「デザイン、シールをイメージしてるのかな？」「ジャケットが平成み溢れる」「全国ツアーおめでとうー！」といった反響が寄せられました。気になった人はチェックしてみてくださいね。(文:堀井 ユウ)
