石川県白山市の手取川で油の混入が確認され、金沢市など13の自治体への水道水の供給が一時停止された問題で、上流で採取した水から油のにおいが確認されました。

県は、手取川の支流の直海谷川（のうみだにがわ）に油の流入源があるとみて特定を進めています。

10日、白山市の鶴来浄水場で油の混入が確認され、およそ4時間半にわたって水の供給が止まった問題で、県は11日から原因を究明するため、手取川や支流の直海谷川で調査をしています。

12日は、鶴来浄水場からおよそ9.3キロ上流にある白山セイモアスキー場近くのセイモア橋で水を採取しました。

石川県環境政策課・蟹由宗臣課長「このように上流をさかのぼって調べていき、ある地点で油がでなければ、それよりも下流に原因があると推定されるので、そうやって範囲を特定しながら調査を進めていきたい。なるべく早く原因を突き止められるように進めたい」

イワナが泳ぐ川 住民は「不思議でならんね」

近くの住民は、川に油が流出したという前代未聞の出来事に驚きを隠せません。

住民の男性「こんなこと急になるのはおかしな話。地震でもないのに。ここではないと思う。こっちの方は油のにおいがすることもない」

住民の女性「不思議でならんね。奥の方で工事も何もしてない。油はどこから出ているのか。早く原因を突き止めてほしい」

本来、きれいな水が自慢の地域に突如飛び込んできた不穏なニュース。住民は一刻も早い原因の特定を望んでいます。

住民の女性「夏休みは子どもたちが川遊びに来てイワナのつかみ取りなどして遊ぶから、きれいな水になってほしい」

県は金沢市にある保健環境センターで油の成分の分析を進めていますが、結果が出るまでにおよそ2週間がかかるということです。