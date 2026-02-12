五輪で圧巻の金2つ…それでも消えぬ同僚に“詐欺”を働いた過去　仏バイアスロン女王のジェスチャーが波紋「不正行為を許容できるか」【冬季五輪】

ミラノ・コルティナ冬季五輪で圧巻の2冠に輝いたシモン(C)Getty Images

2冠に輝いた“女王”の過去が物議を醸している。

ある意味で時の人となっているのは、目下開催中のミラノ・コルティナ五輪バイアスロン競技の混合リレーと女子15キロの2種目で金メダルを獲得したジュリア・シモン（フランス）だ。

【写真】氷上と雪上のヒロインたち 冬季五輪で輝く女性アスリートを一挙紹介！

現地時間2月11日に行われた女子15キロでは、2位となったに50秒以上の差をつけるなど、圧倒的な強さでレースを制したシモン。しかし、そのパフォーマンス以上に世間の耳目を集めたのは、彼女が過去に犯したスキャンダルだった。

フランス紙『Le Parisien』などの複数メディアによれば、昨年10月にシモンはチームメイトや関係スタッフのクレジットカードを盗み取り、約2000ユーロ（約36万円）相当のネットショッピングをしたことが発覚。デジタル詐欺の罪に問われ、執行猶予付きながら懲役3か月、罰金1万5000ユーロ（約272万円）の有罪判決を受けた。

当初の公聴会では「何も説明できない。そんなことをした覚えがない。理解ができない」と否定していた29歳だが、最終的に罪を認定。反省の色を見せたとして、協会からの出場停止処分も6か月のうち5か月が執行猶予となる軽いものになった。