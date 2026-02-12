バンダイナムコエクスペリエンスは、キッズ向け空気砲ガンシューティングゲーム「ドラえもん いっしょにドッカン空気砲！」の稼働を2月下旬から開始する。





「ドラえもん いっしょにドッカン空気砲！」は、ドラえもんの作中でおなじみの秘密道具である空気砲を撃ってドロボーメカを倒し、奪われたどら焼きを取り返していくガンシューティングゲーム。同時に2人まで遊ぶことができ、家族そろって楽しむことができる。





「ドラえもん いっしょにドッカン空気砲！」のポイントは、本当に秘密道具を使っているような気持ちになれるとのこと。空気砲型のガンコントローラを使用し、ボタンを押すと振動とともにドラえもんやのび太の「ドカン！」と叫ぶ声が聞こえ、まるで空気砲を撃っているような感覚でプレイすることができる。

同じ料金で2人まで一緒にプレイを楽しめる。また、製品内の椅子にゆったりと座ってプレイできるので、小さな子どもから高齢者の人まで一緒に連続プレイが楽しめる。





ドラえもんとのび太をはじめ、おなじみの仲間も登場。シャボン玉に閉じ込められているジャイアン、スネ夫、しずかを助けてあげると、しばらくの間、一緒に空気砲を撃ってくれる。

ルートを選びながらステージ3までは必ず遊ぶことができ、合計スコアが一定に達していると、さらにEXステージに挑戦することができる。また、一緒に遊んだ人と取り返したどら焼きの数を競い合ったり、ランクインを目指してプレイすることで、何度でもプレイを楽しめる（ランキングは毎週リセットする）。

［プレイ料金］300円／1プレイ（1人プレイも2人プレイも同料金）

［稼働日］2月下旬

バンダイナムコエクスペリエンス＝https://xp.bandainamco-am.co.jp