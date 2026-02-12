明治と、Beer the Firstは、東京都が主催するオープンイノベーションプログラム「TiB カタパルト（Sustainable AgriTech ＆ FoodTech クラスター／TIB CATAPULT）」での共創を経て、乳製品の生産過程で発生するSNF原料（脱脂粉乳）を有効活用したアップサイクルクラフトビール「WHITE BREW」を開発した。同商品は、Beer the Firstが展開するブルワリーブランド「UTAGE BREWING」から、3月に成城石井で先行発売される。

同社は、同商品の発売を通じて、乳製品の生産過程で発生するSNF原料（脱脂粉乳）の有効活用という乳業界の課題解決、および食品ロスの削減・地域産業の活性化・脱炭素社会の実現による社会課題解決に貢献していく考え。

「WHITE BREW」は、スーパーやコンビニエンスストアでクラフトビールを楽しんでいる人に向けた、日常の食卓を少し豊かにする新しい味わいのビール。SNF原料を8％使用することで生まれる、ミルク由来のやさしく、まろやかな口当たりと、心地よい後味を楽しめる。まず「一杯のビールとして純粋に楽しんでもらうこと」を重視し、その体験をきっかけに、原料や製造背景にあるストーリーへの関心が自然と広がることを目指している。

同品は、成城石井で3月から先行発売予定となっている（一部店舗を除く）。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月

明治＝https://www.meiji.co.jp