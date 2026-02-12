

「NANOX one 抗菌×時短」

ライオンは、すすぎ0回で洗濯が15分（すすぎ0回時 国内洗濯機メーカーの代表機種）で完了し、高い抗菌効果でニオイを抑制する衣料用洗剤「NANOX one 抗菌×時短」を3月18日から一部販売店の店舗で発売（全国のイオングループ（一部店舗では取り扱いがない場合がある））する。

ライオングループは、持続可能な地球環境の実現を目指し、2019年に策定した長期環境目標「LION Eco Challenge 2050」のもと、水使用量の削減に取り組んでいる。水道水の浄化・移送や排水処理には多くのエネルギーを要することから、同社は特に水の使用量が多い洗濯の「すすぎ工程」に着目。高付加価値化が進み拡大を続ける衣料用洗剤市場において、すすぎ工程を省いてもいつも通りの洗濯ができる衣料用洗剤の開発に注力してきた。

一方で、日本では単身世帯および夫婦のみ世帯が全体の約6割を占め、共働き世帯は1200万世帯に達している（総務省統計局「国勢調査」「労働力調査」（2020年10月実施））。こうしたライフスタイルの変化によって、家事においても効率性や時短への関心が一段と高まっている。同社調査でも、84％の人が「洗濯は短時間で済ませたい」と回答しており（n＝2000、洗濯実態調査（2024年9月実施）、同社調べ）、洗濯における時短ニーズの高まりが明らかになった。

こうした背景を受け、「NANOX one」ブランドから、すすぎ0回で洗濯がわずか15分で完了し、高い抗菌効果でニオイを抑制する衣料用洗剤「NANOX one 抗菌×時短」を新発売する。「NANOX one」は、「先進の洗浄力」と「最高の洗いあがり」を実現することで衣類をよりキレイに長く着用でき、さらに「節水」と「時短」を同時に叶える、環境にも人にもやさしい新しい洗濯習慣を提案する。

「NANOX one 抗菌×時短」は、すすぎ0回で洗濯が15分で完了し、高い抗菌効果でニオイを抑制する衣料用洗剤。すすぎ0回でもしっかり洗浄し、いつも通り洗濯ができる。すすぎ0回洗濯で、環境への負担を軽減（すすぎ2回と比較し、水使用量・電力使用量を約5割削減）する。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月18日（水）

ライオン＝https://www.lion.co.jp/ja