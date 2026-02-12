アイリスグループのアイリスフーズは、同社の炭酸水ブランドである「CRYSTAL SPARK（クリスタルスパーク）」シリーズの今年春夏限定フレーバーとして、新たに「CRYSTAL SPARK グレープソーダ」を追加し、2月13日からインターネットサイトや全国のスーパーマーケット、ドラッグストアを中心に順次発売（2月10日から順次、公式通販サイト「アイリスプラザ」で予約販売開始）する。併せて、昨年に春夏限定で販売し、過去の期間限定フレーバー全7種の中で最も支持を集めた「CRYSTAL SPARK ラムネ」を、定番ラインアップとして通年発売を開始する。



左から：「CRYSTAL SPARK グレープソーダ」「CRYSTAL SPARK ラムネ」

昨今、健康志向の高まりなどを背景に、無糖飲料の人気が高まっている。同社が実施した調査（2025年12月に約5000人を対象に同社が行った有糖炭酸飲料に関するアンケート調査。同社調べ）では、肥満や疾病への不安から、有糖炭酸飲料に対し罪悪感を「感じる」との回答が過半数を占めていることが分かった。こうした中、「CRYSTAL SPARK」シリーズは有糖飲料の味を無糖で楽しめる飲料として好評を博している。

今回発売する「CRYSTAL SPARK グレープソーダ」（無果汁）は、芳醇なグレープの甘い香りをすっきりとした味わいで楽しめ、「CRYSTAL SPARK ラムネ」は、ほのかな甘みや酸味と、すっきり爽やかな後味が特長となっている。

同社は今後も、「簡単・便利・おいしい」をテーマに、多彩な商品を開発、販売していく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月13日（金）

アイリスフーズ＝https://www.irisfoods.co.jp