2月8日投開票の衆院選で大敗を喫した中道改革連合。野田佳彦、斉藤鉄夫共同代表は選挙結果の責任を取り、辞意を表明した。その最中におこなわれる中道代表選をめぐって、辻元清美議員の名前が浮上するなど混乱が広がっている。

【写真】息ぴったり！“AIフェイク”説も流れた中道・執行部２人の政見放送

後任を決める代表選は、12日に告示、13日投開票の予定だ。野田氏は11日、党本部で開かれた議員総会で、新代表について「苦しく困難な道だが、手を挙げる人がいればありがたい」と呼びかけた。続けて「中道の種火を守り、大きな与党に対する姿勢を示さなければ」と党の存続を訴えたものの、集まった当選者は40人程度。党職員や記者団のほうが目につき、党の衰退ぶりが目立った。

代表選の“適任者”不在

「衆院選で中道は、公示前167議席だったところ、3分の1にも満たない49議席に大激減しました。野党第1党は死守したものの、非常に厳しい船出となっています。内情も複雑で、公示前144人から2割を割り込む21人という結果に終わった立憲民主党側に対し、公明党側は比例名簿上位を独占して候補者28人全員が当選。明暗がくっきりと分かれたことは総会でも話題に上り、立民と公明の間には隙間風が吹いているともいわれています」（全国紙社会部記者）

とりわけ立憲民主党側は歴史的敗北により、中道結成を主導した安住淳氏や立民創設者の枝野幸男氏ら重鎮が相次いで落選。代表選の“適任者”不在もささやかれ、党内の動揺は隠せない。

こうした中、SNS上では一般アカウントが「辻元氏が新代表候補に浮上」と投稿し、憶測が拡散。これに対し、中道の泉健太議員は自身のXで《アホいうたらあかんよ。辻元さんは『中道』所属議員ではなくって、『立憲』所属の参院議員ですから、中道の代表選に出る権利は持っていません》と一蹴した。

辻元議員も泉議員の投稿をリポストし、《はい、そうなんです。私、立憲民主党の参議院議員なので、中道の代表選には出られません》と明確に否定。代表選をめぐる臆測は、ひとまず沈静化した格好だ。

「立憲側は有力議員が相次いで落選し、擁立できる人材が限られていました。この状況で代表になるのは、まさに“火中の栗を拾う”ようなもの。結局、立憲民主党出身の階猛・元総務政務官、小川淳也元幹事長が立候補を届け出て、13日の議員総会で投開票され、新代表が選出されることになりました」（前出・全国紙社会部記者）

ネット上には代表選の行方を不安視する声も相次ぎ、「新党急造のツケが回ってきたな」「このまま中道にいていいのかと離れる人が出てきそう」「公明は全員が当選したから、このまま分裂して中道が消滅するのが理想なんじゃないか」「公明党から見れば『得票ご苦労さん。もう用済みだよ』というのが本音」といった声が寄せられている。

大敗の後遺症が色濃く残る中道改革連合。新代表の選出は単なる人事にとどまらず、連合の結束が保てるのかを問う試金石となりそうだ。