オンラインカジノで賭博をしたとして、富山県警は１２日、県警本部の２０歳代の男性巡査長を賭博容疑で富山地検に書類送検し、停職１月の懲戒処分にしたと発表した。

巡査長は同日付で依願退職した。

発表によると、巡査長は２０２４年１１月〜２５年１月頃、自らのスマートフォンから海外のオンラインカジノサイトに接続し、賭博した疑い。「初めは単なるゲーム感覚だった。違法性の認識が濃くなってもやり続けていた」と容疑を認めているという。

監察官室によると、巡査長がオンラインカジノをしているとの情報を２５年６月に入手。スマホの履歴を調べるなどした結果、巡査長は約３７日間、計約２３００回インターネット賭博をしていた。職場の机で上司の目を盗んでカジノをすることもあり、３か月間で約１５５万円を入金し、約１００万円の配当金を受け取った。

巡査長には約２３０万円の借金があった。警察官になる前の２０年からネット賭博をしており、「総額１０００万円以上賭けた」と説明しているという。

渡部高史・首席監察官は「警察官がこのような事案を起こしたことは誠に遺憾で、県民に深くおわびする」などとコメントした。