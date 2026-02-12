英国の国民的バンドで約４０年近く世界中で愛され続けているクリスマスソング「ニューヨークの夢」（Ｆａｉｒｙｔａｌｅ ｏｆ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ）で知られるザ・ポーグスのドラマー、アンドリュー・ランケンさんが１０日に亡くなった。７２歳だった。死因などは明らかにされていない。英紙サンが１１日、報じた。

アンドリューさんは１９８４年に結成されたケルティック・パンクバンド、ザ・ポーグスの創設メンバーでドラム、パーカッション、ハーモニカなどを担当した。バンドは８７年に「ニューヨークの夢」（全英２位）をヒットさせ、以降はクリスマスソングの定番として、４０年近くも世界中で聴かれ続けてきた。

バンドはＳＮＳで「ザ・ポーグスのドラマーであり、創設メンバーであり、そしてバンドの中心的存在であったアンドリュー・ランケンの逝去を、深い悲しみとともにお知らせいたします。アンドリュー、これまで本当にありがとう。あなたの友情、機知、寛大な心、そして、もちろん音楽に心から感謝します。あなたは永遠に、真の友人であり兄弟です。この悲しい困難な時期に、私たちの思いと愛は彼の家族とともにあります」との追悼文を寄せた。

アンドリューさんは長年に渡って闘病生活を送っており、慢性閉塞性肺疾患を患っていたという。

バンドは昨年に８５年のセカンドアルバム「ラム酒、愛、そして鞭の響き」の４０周年記念として、生存しているメンバーが再結成ツアーを行ったが、アンドリューさんは健康上の理由で参加を見送っていた。