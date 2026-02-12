声優・鈴村健一、休養を発表 適応障害と診断【全文】
【モデルプレス＝2026/02/12】声優の鈴村健一が、2月12日、所属事務所の公式サイトを通じ、一時休養を発表した。
所属事務所「インテンション」は、鈴村について「体調不良が続き、医師より『適応障害』と診断されました」と報告。この診断結果を受け、当面の間、休養することを発表した。
今後については「回復を最優先とし、活動再開につきましてはあらためてご報告申し上げます」とし、「いつも応援してくださっている皆さま、ならびに各関係者の皆さまには多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます」と結んでいる。
アニメ「機動戦士ガンダム SEED DESTINY」シン・アスカ役、「鬼滅の刃」伊黒小芭内役、「銀魂」沖田総悟役などで知られる鈴村。2024年5月に体調不良のため活動を休止し、同年7月に復帰している。（modelpress編集部）
鈴村健一 休養に関してのお知らせ
平素より鈴村健一へ温かいご声援をいただきまして、誠にありがとうございます。
弊社所属の鈴村健一ですが、体調不良が続き、医師より「適応障害」と診断されました。
医師の診断結果をもとに、当面の間、静養に専念することとなりました。
今後につきましては回復を最優先とし、活動再開につきましてはあらためてご報告申し上げます。
いつも応援してくださっている皆さま、ならびに各関係者の皆さまには多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。
2026年2月12日
株式会社インテンション
