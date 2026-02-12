新潮社出版部執行役員の中瀬ゆかりさんが１２日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。昨年３月に女性２人の体を触ったなどとして不同意わいせつの疑いで沖縄県警に逮捕されたタレントとして活躍した羽賀研二容疑者（本名・當眞美喜男＝６４）についてコメントした。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、羽賀容疑者は今回が４度目の逮捕となったという記事が紹介されると、中瀬さんは「悪い成功体験をずっと…。ある意味、イケメンだったし、キャーキャー言われてた時はちょっとくらい肩を抱いたり、手握ったりしたら、キャーっとか言われたりしたこともあり、なんなら抱きしめても喜ばれたりみたいな、そういう本当に悪い意味の成功体験があって、それがずっと、いつでも俺は許される。女たちは俺だと喜ぶんだって気持ちがどこかにあったと思う」と、まずコメント。

「自分もアップデートできないし、時代のアップデートもできないっていうか、そういうことがいくつも重なって…。だって、なかなか逮捕って結構、どぎついことをやられたんだと思う。それを考えると、これだけ顔も良くて、背も高くて、いっぱいそろっていて…。一時なんかスター街道まっしぐらで、どう考えてもトントン拍子で行っていて」と続けると「でも、何かやっぱり人間、ちょっとくらいコンプレックスというか、顔がイマイチだからとかあった方が人生には大切なことなのかも知れない。いろいろそろい過ぎちゃってて、もしかしたら、それが転落につながったのかなって」と私見を述べていた。