船橋の森泰斗調教師（４５）＝写真＝が、昨年１１月３日に開業して約３か月。名騎手は名指揮官として差配を振るっている。

今年に入って１９戦して８勝、２着３回。勝率４２・１％と連対率５７・９％は、南関東所属調教師でトップだ（２月１１日現在）。現在、所属馬は１９頭おり、１０馬房、自身と３人の厩舎スタッフの布陣。さらに、外厩舎と連携を取ることで、この驚異の数字を叩き出している。

颯爽としたスーツ姿も板に付いてきたトレーナーは、「３か月でだいぶ慣れてきましたが、騎手の時とは１勝の重みが違います。スタッフとともに勝ったと思うと、よりうれしい。レーススケジュールを立てて馬主さんに連絡し、出走投票をするなど、神経を使うことは多いですが充実しています」と意気軒昂だ。

「頭数の割に出走回数が多いので、ケアには気を配っています」という森厩舎には先日、エクイバイブが導入された。ぶるぶると振動する板の上に馬を立たせることで、筋肉がほぐされ、血行アップ。コズミやすい馬などへの効果が高いとされている。開業時にあげていた「健康で強い馬」作りへ、これでさらに前進した。

１０日・船橋の駿麗賞をコパノパサディナが勝利。調教師自身が調教をつけており、「すごく大人しくて乗り味がいい」と能力を感じている。次走はオーナーと相談のうえだが、「もう少し距離があっても良さそう」ということで、フジノウェーブ記念（３月１０日、大井）を視野に入れており、船橋記念で３着の実力馬で厩舎の初重賞制覇を狙う。