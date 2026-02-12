「やってはいけないことを…」日大三高野球部員2人が女子生徒のわいせつ動画拡散で書類送検…部員数十人に拡散か

強豪校として知られる日本大学第三高校野球部の男子部員2人が女子生徒にわいせつな動画を送らせ拡散するなどした疑いで書類送検された。

動画は部内の数十人に拡散されたとみられていて、2人は任意の調べに「軽率な行動だったと深く反省している」などと話し容疑を認めているという。

わいせつな動画や画像を3回にわたって送らせ…

児童ポルノ禁止法違反の疑いで書類送検されたのは、東京・町田市にある日本大学第三高校野球部の17歳と16歳の男子部員。

問題の行為の内容はこうだった。

17歳の男子部員は、2025年3月から4月にかけ、当時15歳だった女子生徒に「絶対に消すから」などと告げて、わいせつな動画や画像を3回にわたってSNSで送らせ、そのうちの動画1点を、16歳の男子部員にSNSで送信した疑いが持たれている。

さらに16歳の男子部員は、受け取った動画を他の部員らに送信。動画は、部員、数十人に拡散されたとみられている。

2025年10月、女子生徒の家族から「娘の動画が拡散しているようで心配です」という相談があり、警視庁が捜査した結果、男子部員2人が関与した疑いが浮上した。

2025年、夏の甲子園で準優勝するなど、強豪として知られる名門野球部で起きたわいせつ事案。

2人の部員は、警視庁の任意の調べに容疑を認めた上で、次のように話している。

「やってはいけないことをやってしまいました」

「謝罪したいです」

「軽率な行動だったと深く反省しています」

日大三高は今回の書類送検を受け、野球部の今後の活動について対応を検討するとしている。

警視庁は、女子生徒の動画がほかの部員にも拡散されている可能性があるとみて、調べを進める方針。

（「イット！」2月12日放送より）