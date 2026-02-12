大阪深夜発、ソウル早朝着の「弾丸旅行」が可能に 関空→仁川「深夜便」大韓航空が運航開始へ【運航スケジュール詳細】
大韓航空は12日、関西国際空港・仁川国際空港間で初となる「深夜便」を3月から運航すると発表した。
【画像】大韓航空 関西・ソウルを1日6往復 2026年夏期スケジュール
深夜2時台に関西を飛び立ち、ソウルに早朝到着する。仕事帰りでも搭乗に間に合い、韓国での滞在時間を最大限に活用できる便利なフライトとなる。
この深夜便が加わることで、関西・ソウル間は合計1日6往復。「弾丸旅行」や「出張」の選択肢の幅が広がる。また、仁川を早朝に出発する世界各国への乗り継ぎ便にも利用できる。
■スケジュール
仁川→関西 KE737 20:50〜22:40 3月19日運行開始
関西→仁川 KE738 02:15〜04:05 3月20日運行開始
運行日：毎日
用機材： A321-neo（ビジネス8席、エコノミー174席）
※KE737は3月19日〜3月28日はKE8737、KE738は3月20日〜3月29日はKE8738便名で運航
【画像】大韓航空 関西・ソウルを1日6往復 2026年夏期スケジュール
深夜2時台に関西を飛び立ち、ソウルに早朝到着する。仕事帰りでも搭乗に間に合い、韓国での滞在時間を最大限に活用できる便利なフライトとなる。
この深夜便が加わることで、関西・ソウル間は合計1日6往復。「弾丸旅行」や「出張」の選択肢の幅が広がる。また、仁川を早朝に出発する世界各国への乗り継ぎ便にも利用できる。
■スケジュール
仁川→関西 KE737 20:50〜22:40 3月19日運行開始
関西→仁川 KE738 02:15〜04:05 3月20日運行開始
運行日：毎日
用機材： A321-neo（ビジネス8席、エコノミー174席）
※KE737は3月19日〜3月28日はKE8737、KE738は3月20日〜3月29日はKE8738便名で運航