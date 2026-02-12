大韓航空

写真拡大

　大韓航空は12日、関西国際空港・仁川国際空港間で初となる「深夜便」を3月から運航すると発表した。

【画像】大韓航空　関西・ソウルを1日6往復　2026年夏期スケジュール

　深夜2時台に関西を飛び立ち、ソウルに早朝到着する。仕事帰りでも搭乗に間に合い、韓国での滞在時間を最大限に活用できる便利なフライトとなる。

　この深夜便が加わることで、関西・ソウル間は合計1日6往復。「弾丸旅行」や「出張」の選択肢の幅が広がる。また、仁川を早朝に出発する世界各国への乗り継ぎ便にも利用できる。

■スケジュール
仁川→関西　KE737　20:50〜22:40　3月19日運行開始
関西→仁川　KE738　02:15〜04:05　3月20日運行開始
運行日：毎日
用機材： A321-neo（ビジネス8席、エコノミー174席）
※KE737は3月19日〜3月28日はKE8737、KE738は3月20日〜3月29日はKE8738便名で運航