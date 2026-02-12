補修作業中のミスか…マンホールから15メートル“巨大水柱”埼玉の周辺道路は一時冠水　大規模断水続く静岡で新たな水道管破損　山形では漏水で雪捨てれず

2階建ての住宅をはるかに超える高さまで上がる水柱。

12日午後1時ごろの埼玉・川口市の住宅街で、マンホールからあふれた水が噴き出しました。

水柱の横に止まる車に激しいいきおいで水が打ち付けます。

消防隊員が車を移動させようとする様子も見られました。

その周辺では水のいきおいで、周りの道が川のようになっていました。

マンホールから水が噴き出したのは午前11時ごろ。

けが人はいないということですが、民家に水がかかったり周辺の道路が一時冠水しました。

近隣住民は当時の様子について「怖かった、まさか。（水の高さ）15メートルだって、さっき聞いたら係の人に」「ザーというような感じ。滝みたいな感じでものすごいザーって」と話しました。

漏水は約2時間半後に止まったということです。

水の噴き出したマンホールでは当時、補修作業が行われていたということで、作業中のミスの可能性があるとみて県は詳しく調べています。

一方、静岡・伊東市でも給水管が破れ水が漏れだしていました。

原因は寒さの影響。

大規模な断水が続いています。

一時、5000世帯近くが断水する恐れがありましたが11日、1980世帯まで縮小しました。

ところが…、流れ続ける水。

12日朝までに、伊東市の市街地などに水を供給する2つの配水池で、新たに水道管の破損が確認されました。

市は断水の恐れが4980世帯まで再び拡大したと発表しました。

静岡・伊東市 杉本憲也市長：

なんとか土曜日までにというところでやっているが、漏水の件数が非常に多くなっており、長引く可能性も出てます。

山形・新庄市では漏水による影響が除雪作業に及んでいます。

雪捨て場「流雪溝」に水が来ていないのです。

2025年12月中旬。

最上川の水をくみ上げ、流雪溝へと送る水路で漏水が見つかり取水がストップ。

市内の68カ所、約4600世帯が暮らす地域に十分な水が届かない状態が2カ月続いています。

流雪溝に水が十分に流れてこないため“雪が捨てられない”状況となっていました。

使えるようになるのは春。

新庄市民の疲労とイライラが増していました。