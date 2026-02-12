お笑いコンビ・NON STYLEの石田明さんが、自身のインスタグラムを更新。

今月20日に46歳の誕生日を迎える前に、初めてバイクの魅力に目覚めたことを明かしました。



石田さんは2月7日、バイクショールームを訪れた様子を公開。「46年生きてきて初めてバイクの魅力に魅せられたおじさん」というコメントと共に、店内でバイクに跨る姿を披露しました。







投稿された写真では、サンバーストカラーのヤマハ・SR400のハンドルを握り、真剣な表情を見せる石田さんの姿が。続く投稿では、鮮やかなブルーのSR400に跨り、一転して満面の笑みを浮かべています。







さらに、ハンドルに両手を置き集中した表情で前方を見つめるカットでは、「やばい。免許とりたくなってきた。助けて。」と切実な胸中を吐露。バイクの魅力に完全に取りつかれた様子で、今後免許取得に向けて動き出す可能性も示唆しています。







この投稿に「似合う似合うかっこいい」「SR買うんですか？ 是非仲間になりましょ」「お世辞じゃ無く似合ってますよ」「いくつになってもバイクはいいですよ」などの声が寄せられています。



