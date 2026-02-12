¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤ëÄøÌ¥ÎÏ¤¬Áý¤·¤Æ¤ë¡×Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤«¤é16Ç¯¡Ä¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë½÷Í¥¡¦¾¾²¼Æà½ï¤Î41ºÐÃÂÀ¸ÆüÊó¹ð¤Ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼¡ÖÆ´¤ì¤Î½÷À¤Ç¤¹¡ª¡×
¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é
¡¡½÷Í¥¤Î¾¾²¼Æà½ï¤¬41ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿»ö¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¡¢Â¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ò¤È¤ÄºÐ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡×¤È8Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¾¾²¼¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¶á±Æ¤òÈäÏª¡£¡ÖÆü¡¹¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÂÀ¸Æü¤ÎÊó¹ð¤Ë¤ÏÂ¿¿ô¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡Ö1Ç¯1Ç¯ºÐ¤ò½Å¤Í¤ëÄøÌ¥ÎÏ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÑÛ¤È¤·¤ÆÃÎÅª¡¢Æ´¤ì¤Î½÷À¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤¯Î¹¥µ¥é¥À¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡2004Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¾¾²¼¤Ï¡¢2010Ç¯Á°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥²¥²¥²¤Î½÷Ë¼¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£Åìµþ²»³ÚÂç³Ø¥Ô¥¢¥ÎÀì¹¶¤òÂ´¶È¤·¤¿¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â9Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£