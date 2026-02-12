ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 長崎市で火災の情報 新戸町4丁目7−24のダイレックス長崎店東南東49… 長崎市で火災の情報 新戸町4丁目7−24のダイレックス長崎店東南東493m付近（2月12日午後4時25分ごろ） 長崎市で火災の情報 新戸町4丁目7−24のダイレックス長崎店東南東493m付近（2月12日午後4時25分ごろ） 2026年2月12日 16時48分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 長崎市消防局によると、12日午後4時25分ごろ、長崎市新戸町4丁目7−24のダイレックス長崎店（新戸町3丁目）東南東493m付近でその他の火災が発生している。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 【続報】福岡・みやま市で火災 山川町尾野の長者原玩具火工所工場北西側 約40分後に鎮火（2月12日午後4時20分ごろ発生） 福岡・桂川町で男が女子高校生のカバンにつけたキーホルダーを背後から触る 豆田付近で不審者 男は白髪頭の50代 関連情報（BiZ PAGE＋） 横浜, 置床工事, マンション, 鎌倉, 葬儀, フローリング, 老後, 長野, 介護タクシー, 配線