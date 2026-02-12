ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】福岡・みやま市で火災 山川町尾野の長者原玩具火工所工場北… 【続報】福岡・みやま市で火災 山川町尾野の長者原玩具火工所工場北西側 約40分後に鎮火（2月12日午後4時20分ごろ発生） 【続報】福岡・みやま市で火災 山川町尾野の長者原玩具火工所工場北西側 約40分後に鎮火（2月12日午後4時20分ごろ発生） 2026年2月12日 16時43分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県筑後地域消防指令センターによると、12日午後4時20分ごろ、みやま市山川町尾野（目標:長者原玩具火工所工場北西側）で火災が発生した。同4時59分に鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 野焼きは原則NG 火の怖さ侮るなかれ 長崎市で火災の情報 新戸町4丁目7−24のダイレックス長崎店東南東493m付近（2月12日午後4時25分ごろ） 福岡・桂川町で男が女子高校生のカバンにつけたキーホルダーを背後から触る 豆田付近で不審者 男は白髪頭の50代 関連情報（BiZ PAGE＋） 介護, ホテル, マンション, 横浜, 配線, 大船, 神事, 東京, 法要, 床暖房