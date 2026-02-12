２月１２日に告示された中道改革連合の代表選。階猛氏と小川淳也氏、２人の候補者が共同記者会見を行いました。 衆院選ではベテラン議員が軒並み落選するなど、議席数を４９議席にまで減らした中道改革連合。今後どう進んでいくのか？ 『よんチャンＴＶ』米澤飛鳥編集長の解説をもとにお伝えします。

階猛氏・小川淳也氏が代表選出馬

１２日告示・１３日投開票の中道代表選。岩手県出身で当選８回の階猛氏（５９）と、香川県出身で当選８回の小川淳也氏（５４）が出馬を表明しています。

２人が代表選に出るのは「野党としてのプライドではないか」、「小川氏は総理への意欲も強い」とする見方も（ジャーナリスト・武田一顯氏）。

２００５年の「郵政選挙」で野党は大敗。その４年後に政権交代したこともあり、「中道復活の可能性はありえる」（武田氏）ということです。

立憲・公明残る参議院は？「時間をかけて丁寧に」

今回の代表選は「衆議院の中道の代表選挙」。衆議院で立憲と公明は一緒になったものの、参議院では立憲・公明両党が存続しているという状態です。

参議院について、階氏・小川氏は「時間をかけて丁寧に方向性を定めて意思決定すべきだ」などと共に慎重な姿勢を示しています。

「自公のつながりが強い地域も」地方議会でも丁寧な議論必要か

また、参院選は約２年半後ですが、２０２７年４月には統一地方選挙が控えています。

地方議会でも立憲・公明が残っています。地方によっては自公のつながりが強い地域もあるため、非常に丁寧な議論が必要になってきそうです。

代表選は１３日に投開票が行われ、新代表が選出されます。