ＵＳＪ×大阪市がタッグ！人気キャラクターが見守る中で“協定”を締結　地域活性化、スポーツ振興など４つの分野で魅力アップ目指す

ＵＳＪと大阪市がタッグを組むことになりました。開業から２５年、なぜいまなのか気になりませんか？



ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの人気キャラクターたちが市役所に！



キャラクターたちが見守る中、包括連携協定を結んだ大阪市とＵＳＪ。地域活性化、スポーツ振興などの４つの分野で大阪市の魅力アップを目指すというものです。



ただ、気になるのはタイミング。たとえば「２０周年」の時でも良かったのでは？





疑問が湧いたのでユニバーサル・スタジオ・ジャパンの担当者に聞いたところ…（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン担当者）「２０周年はコロナだったので…」たしかに。ただ、もっと前からタッグを組んでもよかったとも思いますが…（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン担当者）「大阪市と一緒に盛り上げたいので」なにわともあれ２５周年！市内“２５”か所にはオリジナルデザインのマンホールを設置。さらには２月２２日に開催される「大阪マラソン２０２６」にもキャラクターが参戦予定。大阪市も満を持して一緒に盛り上げるようです。（大阪市・横山英幸市長）「大阪市民にとっても大変誇らしいですし、さらに大阪を訪れてくれる国内外の皆さまにとっても大変大きな一歩になるかと思います」