浅地洋佑がLIVで26位発進 B・デシャンボーら首位
＜LIVゴルフ第2戦 at アデレード 初日◇12日◇ザ・グレンジGC（オーストラリア）◇7071ヤード・パー72＞LIVゴルフ今季2戦目の第1ラウンドが終了した。
今年からLIV参戦の浅地洋佑は4バーディ・3ボギーの「71」をマーク。1アンダー・26位タイで滑り出した。6アンダー・首位タイにブライソン・デシャンボー（米国）とマーク・リーシュマン（オーストラリア）。5アンダー・3位タイにはダスティン・ジョンソンとアンソニー・キム（ともに米国）が続いた。チーム戦ではジョンソン率いる『4エーシーズGC』が10アンダーで首位に立った。個人戦の賞金総額は2000万ドル（約31億4370万円）。チーム戦には1000万ドル（約15億7185万円）がかけられている。
