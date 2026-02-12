チェ・スヨン、『日プ新世界』SEKAIプロデューサー代表に就任
チェ・スヨンが、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）のSEKAIプロデューサー代表に就任した。
【動画】“普通にやべえ、超やべぇ、全然落ちそう”候補生の動画
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』は、国籍・出身地を問わず、一部の地域を除く全世界から集結した参加者が競い合う、シリーズ初のグローバルオーディションとなる。番組の規模を日本国内から世界へと拡大し、シリーズ初の「全世界配信」および「全世界投票」を実施。国民プロデューサー＆SEKAIプロデューサーをはじめとする全世界の視聴者と共に、新たなグローバルボーイズグループの誕生を目指す。
チェ・スヨンは、少女時代のメンバーとして、音楽のみならず、バラエティ・広告・ファッション・ミュージックビデオなどあらゆる分野で文化的アイコンとして存在感を放ち、K POPを世界へと広げる先駆者的役割を果たしてきた。ソロアーティストとしての日本活動も着実に重ねており、2023年にはアジアのファンとの直接交流を図る「SOOYOUNG ASIA FANMEETING TOUR inJapan」を開催している。
Leminoにて3月26日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。
