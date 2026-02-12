マッシュグループが新ブランド「sanrio house」を立ち上げ コラボ第一弾はジェラート ピケのアイテムが登場 アンバサダーは渡辺直美
マッシュスタイルラボが新たに展開する、サンリオが監修するブランド「sanrio house（サンリオハウス）」は、27日にオフィシャルオンラインストアを事前公開。3月6日には、1号店となる「sanrio houseルミネ新宿 ルミネ2店」とオフィシャルオンラインストアがオープンする。また、オープニングアンバサダーには日本発のコメディアンとしてニューヨークを拠点にグローバルに活躍する渡辺直美が就任した。
【写真】ふわふわかわいい！サンリオ×ジェラピケコラボ商品がずらり
店内を彩る商品は、Kawaiiカルチャーで世界中のファンを魅了するサンリオキャラクターズへのリスペクトを込めて、マッシュスタイルラボが企画・制作・キュレーションした豊富なラインアップ。
同グループの主な顧客層である20代〜30代女性のライフスタイルや価値観の中に溶け込むような「かわいいだけではない、洗練されたデザインや上質さ」を兼ね備えたファッション・ビューティー・ホームグッズ・フード商品に加え、店頭ではブラインドボックスやカプセルトイなどサンリオキャラクターのファンも楽しめるようなエンタメ性のあるコンテンツも用意している。
キャラクターをデザインに取り入れたカットソーやシャツなどのアパレルアイテムのほか、さまざまなライフスタイルに寄り添うホームグッズやガジェットアイテム、ギフトにもぴったりな缶入りクッキーなど、多様なバリエーションをそろえる。
オリジナルデザインのTシャツやフーディー＆スウェットなどのセットアップ、ソックスなどの定番アイテムから、ディテールまでこだわったバッグやキャップまで、ファッション企業ならでは商品を展開。カラーバリエーションも豊富で幅広く、一緒にお出かけしたくなるようなデザインで、友人や家族とおそろいにしても楽しめる。
また、サンリオキャラクターズの新しい魅力を引き出すブランドや人とのコラボレーションを企画。第一弾はジェラート ピケとのスペシャルコラボレーションをオープンと同時に発売する。
フィギュア・ぬいぐるみは、それぞれのキャラクターのディテールまでこだわり、インテリアとして大人も楽しめるデザインに。ぬいぐるみは淡いカラートーンの少し毛足のある素材を使用しており、つい手に取ってしまうようなもこもこ感と、優しい印象の目元にこだわった。小さいサイズはお出かけのお供やプレゼントにも。
（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664297
