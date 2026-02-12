Åìµþ±ß¡¢153±ßÂæÁ°È¾
¡¡µÙÆüÌÀ¤±12Æü¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¡¢1¥É¥ë¡á153±ßÂæÁ°È¾¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸á¸å5»þ¸½ºß¤ÏµÙÆüÁ°¤Î10Æü¤ÈÈæ¤Ù2±ß56Á¬±ß¹â¥É¥ë°Â¤Î1¥É¥ë¡á153±ß00¡Á02Á¬¡£¥æ¡¼¥í¤Ï3±ß55Á¬±ß¹â¥æ¡¼¥í°Â¤Î1¥æ¡¼¥í¡á181±ß68¡Á72Á¬¡£
¡¡Ãæ¹ñÅö¶É¤¬¹ñÆâ¤Î°ìÉô¶ä¹Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÆ¹ñºÄ¤ÎÊÝÍÍÞÀ©¤òÂ¥¤·¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤ÎÊÆ¾®ÇäÇä¾å¹â¤â»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÊÆ·ÐºÑ¸ºÂ®¤Î·üÇ°¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤ÎÍø²¼¤²¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¥É¥ë¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Ö½°±¡Áª¤ÎÅê³«É¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿±ß¤Î»ý¤Á¹â¤òÄ´À°¤·¡¢±ß¤òÇã¤¦Æ°¤¤â¤¢¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£