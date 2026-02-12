“シダマツ”として最後のダブルスに出場した松山奈未選手が語った言葉を志田千陽選手が明かしました。

バドミントン・志田選手は12日、約10年間にわたって所属してきた再春館製薬所を2026年3月31日をもって退団することを発表しました。

「本当に幸せな10年だった」と話す志田選手。印象に残った試合については「オリンピックで勝つためにこのチームに入ったといっても過言じゃないくらい魅力的なチームだったので、オリンピックは1つ思い出にはなるんですけど、どれか一つは難しい」とチームで過ごした数々の思い出に思いを寄せました。

高校生の時からペアを組み、パリ五輪で悲願の銅メダルを獲得した松山選手とはペアを解散したもののSJリーグでは共に再春館製薬チームとしてダブルスを組んでいました。しかし志田選手の退団により今後シダマツペアのダブルスは見られなくなります。

1日に行われたSJリーグ熊本大会で最後のダブルスを組んだシダマツペア。志田選手はその際に、「松山がチームに合流してコンディション整えて、『最後だからコートに立つ』って言ってくれてすごくうれしかったですし、試合中のアクシデントで100％のシダマツではなかったんですけど、それでも奈未とコートに立つっていうのが意味があると思っていて、どんな形でもシダマツでコートに立つのは楽しいなって思いましたし、自分たちの10年っていうのを絆とかを見せられた試合だったのかなと思います」と話しました。