【スタバ】「マイカスタマイズジャーニーセット」発売 - トートバッグ、折りたたみ傘、フード＆ドリンクチケットなどが付いて19000円

【スタバ】「マイカスタマイズジャーニーセット」発売 - トートバッグ、折りたたみ傘、フード＆ドリンクチケットなどが付いて19000円