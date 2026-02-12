IDOL戦国時代を切り開く、次元を超える9人の祭典『I.ADORE』、初のオリジナル楽曲「IDOLIZE」MV公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2月11日に配信リリースされた『I.ADORE（ヨミ：アイアドア）』の初のオリジナル楽曲「IDOLIZE（ヨミ：アイドライズ）」のミュージックビデオが公式YouTubeにて公開された。

『I.ADORE』の記念すべき初のMVとなった今回の映像は、スマホカメラ、防犯カメラ、サーモカメラのレンズ越しに、各キャラクターが現実世界にいるかのような構図となっている点が印象的だ。また、順番に回ってくる各キャラクターのヴァースにも各々の個性が色濃く反映されており、今後のストーリー展開と併せてチェックしてほしいポイントとなっている。

さらに、2月12日(木)19時より、『I.ADORE』プロジェクトの始動と「IDOLIZE」の配信を記念したアイアド声優全員出演のYouTube特番「アイアド島(ヨミ：アイアド アイランド)」の生配信が決定。『I.ADORE』プロジェクトが始動して以来、キャスト全員の姿を見ることができる初の機会となるのでお見逃しなく。

『I.ADORE』は、音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』、超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』に続く、“EVIL LINE RECORDS”と“株式会社Dazed”による第3弾二次元キャラクターコンテンツとして、プロジェクト始動前からSNSを中心に大きな注目を集めてきた。ショートアニメ・楽曲・MVと、展開が一気に加速する『I.ADORE』からますます目が離せない。今後の動向を見逃さぬよう、ぜひ公式SNSおよび公式サイトをチェックしておこう。

●配信情報

アイアド島（アイランド）

配信日：2026年2月12日(木)19時スタート ※1週間のアーカイブ配信あり

出演：三橋かおる、福西勝也、宇田川かいと、峯田大夢、橘 龍丸、宮粼雅也、石井孝英、根岸凜太朗、丸岡竜馬

推奨ハッシュタグ：#アイアド島

「IDOLIZE」

歌唱：I.ADORE / 詠見野 メクル / 生月 学斗 / 干二支 合九 / 夜乃 夢知郎 / 禍福 招多 / 音明 白黒熊 / 歴 七子 / 天ノ川 移 / 華原 すうあ

配信中



配信リンクはこちら

https://www.toneden.io/evillinerecords/post/idolize-i-adore

作詞：OHTORA

作曲：OHTORA, New K

編曲：New K, WON AGAIN

コーラス：かもめ児童合唱団

Containing cover of “バラ色の日々” 作詞・作曲：吉井和哉

(C) 1996 NHK Publishing, Inc. & BAJ INC.

●作品情報

『I.ADORE』

IDOL戦国時代を切り開く、次元を超える9人の祭典『I.ADORE』

原作：Dazed CO.,LTD.

音楽制作：EVIL LINE RECORDS

キャラクターデザイン：くにゃもん

アートデザイン：BALCOLONY.

＜イントロダクション＞

２×××年――。

家柄や学歴による優劣のなくなったニホンでは中央政府が撤廃され、国はリーダーを失った。

分断された９つのリージョンでは、人々が新たな指導者を求めるようになる。

その指導者こそ『シックスセンス』……つまり、特殊な力に秀でた『アイドル』であった。

こうして、アイドルが政を執る“アイドル戦国時代”が訪れた。

その渦中、各リージョンに「何かを変えたい」と強く願う9人の男の子が現れる。

彼らはある時、不思議な夢に導かれ異世界の日本へと転生する。

そして、生まれ持った『シックスセンス』を磨きながら、

自らの運命を切り開くため、アイドルを志すのだった――。

【キャラクター】

詠見野 メクル（CV：三橋かおる）

生月 学斗（CV：福西勝也）

干二支 合九（CV：宇田川かいと）

夜乃 夢知郎（CV：峯田大夢）

禍福 招多（CV：橘 龍丸）

音明 白黒熊（CV：宮粼雅也）

暦 七子（CV：石井孝英）

天ノ川 移（CV：根岸凜太朗）

華原 すうあ（CV：丸岡竜馬）

©︎I.ADORE

