岐阜県教育委員会は、ことし（2026年度･令和8年度）の公立高校の第一次・連携型選抜・通信制前期選抜の出願状況を発表しました。

【全校掲載】岐阜県公立高校の志願倍率・出願状況 一覧はコチラ

全日制では、県内63校で1万2925人の定員に対し1万2147人が出願し、全体の平均倍率は0.94倍となっています。

2月13日（金）～17日（火）正午まで出願変更を受け付け、最終的な出願状況・志願倍率が確定します。



岐阜県内の公立高校の第一次・連携選抜は3月4日（水）（一部の学校では5日（木）にも実施）に行われ、追検査は3月10日（火）（一部の学校では11日（水）にも実施）に行われます。





合格発表は、3月13日（金）です。また、同日に第二次選抜の募集人員も発表されます。

公立高校の「第一次」「連携型選抜」「通信制前期選抜」の出願状況・志願倍率を画像で掲載します。

▼岐阜エリア（岐阜・岐阜北・岐阜工業など）

▼岐阜・西濃エリア（大垣北・大垣東・大垣南など）

▼西濃・中濃エリア（関・美濃加茂・可児・帝京大学可児・加茂など）

▼東濃・飛騨エリア（多治見・恵那・瑞浪など）

▼飛騨エリア（斐太・飛騨高山・益田清風など）定時制・通信制前期選抜