◆ミラノ・コルティナ五輪 カーリング女子１次リーグ（１２日、コルティナ・カーリング・オリンピックスタジアム）

カーリング女子日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスの五輪が開幕した。１次リーグ初戦の同４位・スウェーデン相手に、第４エンド（Ｅ）が終わって、１−４とリードを許している。

第１Ｅは、スウェーデンが有利な後攻。しかし、お互いにストーン（石）をはじき出す展開で、ブランクエンド（両チームともに０点）。スウェーデンは第２Ｅも有利な後攻で展開する作戦となった。

第２Ｅは、スキップの吉村紗也香が、２投ともにナイスショットで、１点をスウェーデンに取らせ、第３Ｅにフォルティウスが後攻を取ることに成功した。

第３Ｅは、サードの小野寺佳歩がＮＯ１、２の石をつくるお膳立て。しかし、スキップの吉村の第１投が、ややミスショットとなり、相手にダブルテイクを許した。最後はフォルティウスが１点を取らされ、１−１の同点となった。

１次リーグは１０チームが総当たりを行い、上位４チームが準決勝に進出する。準決勝は１次リーグの１位と４位、２位と３位が対戦。勝者が決勝に進み、敗者は３位決定戦に回る。フォルティウスは１次リーグを、スウェーデン、同８位のデンマーク、同１位のスイス、同１０位の米国、同３位の韓国、同２位のカナダ、同９位のイタリア、同６位の英国（スコットランド）、同１１位の中国の順に対戦する。