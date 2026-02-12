Ｊ２磐田は１４日の明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ、ホームでのＪ３岐阜戦に向け、１２日に磐田市内で調整。次戦では２年連続の開幕２連勝がかかる。

この日は、磐田はゴール前の技術向上を意識したメニューに取り組んだ。１４日の岐阜戦を見据え、フィニッシュの精度や連係の確認に時間を割いた。７日の開幕戦ではＪ３長野と対戦。下のカテゴリーで、昨季２０チーム中１９位だった相手との一戦は、前半に押し込まれる展開となり、後半は修正の兆しを見せたが、０―０でＰＫ戦に突入。粘り強く勝利を収めた。

今季就任した志垣良監督の下、攻撃時に３バック、守備時に４バックとなる可変システムを採用。特別大会の中でチームを構築している段階だが、長野のように５バックにも変化する流動的な相手と対戦するのは初めてだったという。新監督は「前半は考え過ぎてしまった。ハーフタイムで整理して、少しずつできるようになってきた。プレシーズンでさまざまなチームと対戦し、それぞれやり方が違う中で引き出しは増えている段階。いまは考えながらやっている分、プレーが重くなる部分もある」と振り返った。その上で、修正後も得点を奪えなかった点については「大きな課題として残った。ああいう相手を崩せるようになることが大切」と指摘。始動からまだ１か月あまり、個の力も含め、攻撃の幅をさらに広げていく考えだ。

また別カテゴリーが混在するからこその難しさが特別大会にはある。次戦対戦する岐阜もＪ３の下のカテゴリーだが、開幕戦では磐田と同じ藤枝に対して２―０で勝利を収めるなど勢いがある。「Ｊ３はＪ２のクラブと違って失うものがなく、思い切って向かってくる。昨年で言えば、いわきや秋田のように何も恐れず挑んでくるチームに対して弱さがある。本当にその壁を乗り越えていかなければならない」と気を引き締める。

わずか１年でＪ２に逆戻りした昨季は、７月に札幌に５―１で大勝したものの、次のリーグ再開戦であった秋田戦ではクラブのＪ２ワースト失点記録に並ぶ１―４で敗れて、プレーオフ圏で入るどころか順位を８位に落とした。続くいわき戦では１―３と大量失点で２連敗を喫して勝ち点を積み上げることができなかった。勢いに左右されない勝負強さを磨けるか。Ｊ１昇格を大命題とする磐田は一歩ずつ地力を高めていく。（伊藤 明日香）