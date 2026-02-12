新色のブルーとイエロー

サンワサプライは、80年代風デザインのBluetooth搭載多機能ラジカセ「400-MEDI050」シリーズの新色として、ブルー「400-MEDI050BL」とイエロー「400-MEDI050Y」を発売した。直販価格は各13,800円。

ブルー「400-MEDI050BL」

イエロー「400-MEDI050Y」

カセットテープ再生とAM/FMラジオに加え、Bluetooth接続によるワイヤレススピーカーとしても利用可能。スマートフォンの音楽再生やポッドキャストも楽しめる。USBメモリ/SDカードを使ったMP3再生も行なえる。

また、カセットテープやラジオ音声をUSBメモリ/SDカードへ録音し、デジタルデータとして保存できる点が特徴。保存形式はMP3。さらにUSB/SD内のMP3音源をカセットテープへ録音する機能も備える。録音用の内蔵マイクも搭載し、会話やナレーション、アイデアメモなどを本体だけで録音できるという。

操作系は物理ボタンを中心とした“当時感”のある設計で、取っ手付きで持ち運びにも配慮。内蔵スピーカー出力は3W×2ch。3.5mmステレオミニのヘッドフォン端子も備える。

電源はAC電源、または単二乾電池×4本で、乾電池使用時の駆動時間は最大約57時間。外形寸法は34×8.25×12cm(幅×奥行き×高さ)、重さは約1.5kg。