元子役の１９歳女優が、ミニスカ姿をアップした。

１２日に自身のインスタグラムを更新し、絵文字のみで写真を投稿。膝上のプリーツスカートを抜群スタイルで着こなした。

フォロワーから「可愛い」と反響が寄せられたのは、女優の新井美羽だ。新井はテレビ朝日系ドラマ「再会〜ｓｉｌｅｎｔ ｔｒｕｔｈ〜」（火曜・後９時）で、井上真央演じる万季子の高校時代を演じ、ネット上で「新井美羽ちゃんが井上真央さんになるのめちゃくちゃ分かるな」「喋り方そっくりだったな」「二人似てるよね」と反響。２０２３年に放送されたＴＢＳ系ドラマ「１００万回言えばよかった」でも井上の幼少期を演じ、そっくりと話題になった。

今回の「再会」で再び井上の回想シーンを演じ、ネットは「またも新井美羽ちゃんと井上真央役とは！」「新井美羽ちゃんは井上真央の過去回想専属なのか？」「井上真央の幼少期は新井美羽。彼女しかありえないよね」「新井美羽ちゃんだ！また井上真央ちゃんの学生時代やってくれてる。１００万回のときは中学生だったかな？ソックリで可愛かった」「井上真央さんの幼少期また新井美羽ちゃんなの嬉（うれ）うれしすぎるほんと似てる」と多く反響が寄せられた。