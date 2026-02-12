１２日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２３３．８４ポイント（０．８６％）安の２７０３２．５４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９３．００ポイント（１．００％）安の９１７５．１８ポイントと４日ぶりに反落した。売買代金は２３８７億５００万香港ドル（約４兆６７３８億円）にやや拡大している（１１日は２１７２億１７５０万香港ドル）。

米金融政策の不透明感が嫌気される流れ。米雇用統計が予想外の強い内容となる中、早期の利下げ期待は後退した。米労働省が１１日発表した１月の雇用統計では、非農業部門の雇用者数が前月から１３万人増加し、市場予想（５万５０００人増）を大幅に上回り、失業率は４．３％と予想（４．４％）を下回っている。「米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が追加利下げをする根拠は薄くなった」との見方も広がった。また、一部の香港上場企業がさえない決算報告をしたことも全体相場の重しとなっている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、決算発表銘柄の下げが目立つ。通期業績が３３％減益だったビールメーカー大手の百威亜太ＨＤ（バドワイザーＡＰＡＣ：１８７６／ＨＫ）が５．２％安、２９％減益だった中国オンラインゲーム大手の網易（ネットイース：９９９９／ＨＫ）が４．１％安で引けた。ほか、パソコン（ＰＣ）世界最大手の聯想集団（レノボ：９９２／ＨＫ）が４．６％安。同社が昼に報告した１０〜１２月期業績は調整後利益が３６％増だったものの、粗利益率の低下などを嫌気し、後場に入り下げ幅を広げた。

セクター別では、スマートフォン関連が安い。舜宇光学科技（２３８２／ＨＫ）が３．２％、丘タイ科技（１４７８／ＨＫ）が２．９％、瑞声科技ＨＤ（２０１８／ＨＫ）が１．７％ずつ下落した。スマホ部品メーカーの丘タイ科技が報告した１月の月次営業実績では、カメラ部品出荷が前年同月比で２２．８％増加したものの、前月比では４．１％減少。成長の減速が警戒された。

医薬セクターもさえない。艾美疫苗（６６６０／ＨＫ）が４．７％安、石薬集団（１０９３／ＨＫ）が３．２％安、三生製薬（１５３０／ＨＫ）が２．８％安、四環医薬ＨＤ集団（４６０／ＨＫ）が１．８％安で取引を終えた。

半面、人工知能（ＡＩ）技術や半導体などの銘柄は物色される。北京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）が２８．７％高、雲知声智能科技（９６７８／ＨＫ）が１６．８％高、ＭｉｎｉＭａｘ（１００／ＨＫ）が１４．６％高、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が２０．９％高、上海壁仞科技（６０８２／ＨＫ）が９．７％高と値を上げた。

本土マーケットは小幅ながら４日続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．０５％高の４１３４．０２ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。エネルギー、電力設備、素材、宇宙・軍需産業の一角なども買われた。半面、金融は安い。不動産、消費関連、医薬も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）